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فيديو| بدء ..عزاء «فيروز» بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

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فيديو| بدء ..عزاء «فيروز» بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين فيديو| بدء ..عزاء «فيروز» بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

بدء عزاء الفنانه فيروز

بدأت، منذ قليل، مراسم عزاء الفنانة المصرية فيروز، والتي عرفت بالطفلة المعجزة، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكانت الفنانة المصرية فيروز، توفيت يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، ودخلت العناية المركزة بسبب معاناتها من مشكلات صحية.

وعرف الجمهور النجمة الكبيرة فيروز، في أفلامها مع النجم الراحل أنور وجدي، واعتزلت الفن منذ سنوات طويلة.

وتعد أهم طفلة في تاريخ الفن المصري، ولقبّت بمعجزة السينما المصرية، وتزوجت من الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، وظلا زوجين لأكثر من ثلاثين عامًا حتى وفاته عام 1992.

وعاشت فيروز بعد اعتزالها حياة أسرية هادئة، وتم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2001.

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