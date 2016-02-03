تحرير 936 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور، اليوم، الأربعاء، من تحرير وضبط 936 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 352 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و125 مخالفة إزالة ملصقات و115 مخالفة انتظار خاطئ و2 حجز سيارة و197 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و38 مخالفة التحدث فى المحمول اثناء القيادة و41 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و48 مخالفة تجاوز السرعة " رادار" و10 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 8 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 17 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و13 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و18 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.