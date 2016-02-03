مباشر - الإسماعيلي (1) -(0) الزمالك.. دخول باسم وخروج مايوكا

يتابع FilGoal.com مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك المؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.
**61 ركنية نفذها مصطفى فتحي ارتقى علي جبر فوق الجميع وحولها برأسه لكن مرت بجوار القائم.
**49 عرضية رائعة من عادل جمعة حولها مصطفى فتحي الخالي من الرقابة بتسديدة على المرمى لكن عواد تصدى للكرة وحولها لركنية.
- لاعبو الزمالك تبدأ الشوط الثاني بالزي الأبيض بدلا من الأزرق الذي بدأ به اللقاء.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
** ق45+1 الهدف الأول للإسماعيلي عن طريق إسلام جمال برأسية بعد عرضية أحمد سمير فرج
** ق44 إسلام جمال يتألق وينقذ تسديدة إبراهيم عبد الخالق من على خط المرمى
** ق22 ركلة حرة من مصطفى فتحي بجوار القائم
** ق18 العارضة تحرم مروان محسن من تسجيل الهدف الأول للإسماعيلي
** بداية المباراة