مباشر - الإسماعيلي (1) -(0) الزمالك.. دخول باسم وخروج مايوكا

يتابع FilGoal.com مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك المؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

تعرف على تشكيل الإسماعيلي

تعرف على تشكيل الزمالك

**61 ركنية نفذها مصطفى فتحي ارتقى علي جبر فوق الجميع وحولها برأسه لكن مرت بجوار القائم.

**49 عرضية رائعة من عادل جمعة حولها مصطفى فتحي الخالي من الرقابة بتسديدة على المرمى لكن عواد تصدى للكرة وحولها لركنية.

- لاعبو الزمالك تبدأ الشوط الثاني بالزي الأبيض بدلا من الأزرق الذي بدأ به اللقاء.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

** ق45+1 الهدف الأول للإسماعيلي عن طريق إسلام جمال برأسية بعد عرضية أحمد سمير فرج

** ق44 إسلام جمال يتألق وينقذ تسديدة إبراهيم عبد الخالق من على خط المرمى

** ق22 ركلة حرة من مصطفى فتحي بجوار القائم

** ق18 العارضة تحرم مروان محسن من تسجيل الهدف الأول للإسماعيلي

** بداية المباراة