رئيس مجلس النواب المغربى يستقبل الليبى فائز السراج

استقبل رئيس مجلس النواب المغربى رشيد الطالبى، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، الذى وصل الرباط رفقة نائبيه أحمد معيتيق وفتحى المجبرى.

وأوردت صفحة المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن سفير المملكة المغربية لدى ليبيا محمد بلعيش وقنصل ليبيا لدى المغرب عبد المجيد سيف النصر كانا بين مستقبلى السراج ومعيتيق والمجبرى.

ومن المقرر أن يستأنف المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى اجتماعاته لاستكمال مشاورات التشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطنى، وإعلانها وفقًا لما ورد فى الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى الصخيرات بالمغرب فى 17 ديسمبر 2015.

وسبق السراج ومعيتيق والمجبرى إلى المغرب كل من أعضاء المجلس الرئاسى موسى الكونى ووزير الدولة لشئون المجتمع المدنى أحمد حمزة وعلى القطرانى، ومن المتوقع أن يصل فى وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء كل من نائب رئيس المجلس الرئاسى عبد السلام كاجمان، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والتشريع عمر الأسود، فى حين يتوقع وصول وزير الدولة لشئون المجالس المتخصصة محمد العمارى فى وقت لاحق.