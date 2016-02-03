القوات العراقية تحرير منطقة "البوغانم" شرقى الرمادي بالأنبار

>تمكنت القوات العراقية من تحرير منطقة (البوغانم) شرقى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق من قبضة مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابي، كما قتلت قوات الشرطة الاتحادية عشرات الإرهابيين فى منطقة "الفتحة" بضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقال مصدر عسكرى بقيادة عمليات الأنبار إن قوات الفرقة الثامنة بالجيش العراقية طهرت منطقة "البوغانم" بشكل كامل من مسلحى التنظيم وتتقدم باتجاه منطقة"جويبة" لفتح الطريق الرابط مابين الرمادى والخالدية والحبانية بالأنبار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر، فى تصريح صحفى، إلى أن القوات قتلت 50 إرهابيا من مسلحى (داعش) ودمرت سبع سيارات فى قطاع عمليات "الفتحة" شمالى بيجي.

>وأشار إلى أن قوة من اللواء 10 بالشرطة الاتحادية غرب سامراء بصلاح الدين استهدف براجمات الصواريخ مقرا يتحصن داخله عناصر من داعش ودمره بالكامل وقتل من كانوا بداخله.

وفى بغداد، قتل مدنى واحد وأصيب سبعة آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شعبى فى منطقة الوردية بالمدائن جنوبى العاصمة العراقية (بغداد).

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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