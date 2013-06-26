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3000 غطاس يشاركون غطسة جماعية بالبحر الأحمر فى أكتوبر القادم

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3000 غطاس يشاركون غطسة جماعية بالبحر الأحمر فى أكتوبر القادم 3000 غطاس يشاركون غطسة جماعية بالبحر الأحمر فى أكتوبر القادم

قال سيد لاشين، الأمين العام لنقابة العاملين بالسياحة، إنه من المقرر مشاركة نحو 3000 غطاس من مختلف الجنسيات فى غطسة جماعية بالبحر الأحمر خلال شهر أكتوبر القادم.

وأوضح لاشين أن المهرجان يهدف إلى تحقيق رقم عالمى للغطس من خلال عدد الغطاسين المشاركين من مختلف الدول، وكذلك عمل حملة لتنظيف قاع البحر الأحمر على مساحة 15 ألف متر.

يقام المهرجان تحت رعاية محافظ البحر الأحمر واللجنة المنظمة للمهرجان لدعم وتنشيط السياحة. وأضاف لاشين، فى تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته فى احتفالية المهرجان الدولى لتبادل الثقافات بالغردقة، أن هذا العدد من الغطاسين لم يحدث من قبل وننفرد به فى .

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مصر 365

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