بالصور.. تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات فى حى أول وثانى الإسماعيلية

نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع حى أول وحى ثانى الإسماعيلية وتنفيذ عدة قرارات إزالة للإشغالات وقرارات تمكين.

وتمكنت الحملة التى أقيمت تحت إشراف اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية وبرئاسة اللواء محمود ماهر مساعد مدير الأمن للأمن العام وضمت العقيد عادل صيام مدير المرافق بالمحافظة والرائد بهاء مغاورى رئيس مباحث المرافق ومعاون التنفيذ بمحكمة الإسماعيلية الكلية من تنفيذ الحكم رقم 10130 لسنة 2015 إدارى قسم أول الصادر لصالح المدعوة " مها" ــ ضد المدعو" عبدالرحيم. ح. ت "، بتمكينها من عين سكنية ( شقة ) بناحية حى الأفرنج ــ دائرة قسم أول وتنفيذ الحكم رقم 8 لسنة 2015 مدنى جزئى الإسماعيلية الصادر لصالح رئيس مجلس إدارة شركة غاز تك للسيارات ــ ضد المدعو" محمد .م. س " بإلزامه دفع مبلغ مالى قدره ( 152525 جنيها ) وتم الحجز على المنقولات نظير المبلغ المالى وتنفيذ الحكم رقم 131 لسنة 39 ق الصادر لصالح المدعو " أحمد" ــ ضد المدعو" محمد .خ. م" ، بتمكينه من عين سكنية ( منزل ) بناحية شارع سعد زغلول ــ دائرة قسم أول وتنفيذ الحكم رقم 145 لسنة 2011 إيجارات كلى الإسماعيلية الصادر لصالح المدعوة " غادة" ــ ضد المدعو" مدحت .ع. م " بتمكينها من عين سكنية ( شقة ) بناحية شارع آمون ــ دائرة قسم أول.

كما تمكنت الحملة من إزالة ( 14 ) حالة ضمن القرار رقم 1 لسنة 2016 الصادر من حى أول بإزالة التعديات الواقعة على الطريق العام عبارة عن ( فروشات ، تندات ) بناحية المحطة الجديدة ــ دائرة القسم وإزالة ( 2 ) حالة ضمن القرار رقم 22 لسنة 2016 الصادر من حى أول بإزالة التعديات الواقعة على الطريق العام عبارة عن ( فروشات ، تندات ) بناحية المحطة الجديدة ــ دائرة القسم وإزالة ( 12 ) حالة ضمن القرار رقم 181 لسنة 2015 الصادر من حى أول بإزالة التعديات الواقعة على الطريق العام عبارة عن ( فروشات ، تندات ) بناحية المحطة الجديدة ــ دائرة القسم وإزالة ( 25 ) حالة ضمن القرار رقم 11 لسنة 2013 الصادر من حى ثان بإزالة التعديات الواقعة على الطريق العام عبارة عن ( فروشات ، تندات ) بناحية حى السلام ــ دائرة قسم ثان.

وتضمنت الحملة إزالة ( 18 ) حالة ضمن القرار رقم 287 لسنة 2014 الصادر من حى ثان بإزالة التعديات الواقعة على الطريق العام عبارة عن ( فروشات ، تندات ) بناحية حى السلام ــ دائرة قسم ثان وإزالة ( 70 ) كشك وتاندة بناحية حى السلام ــ دائرة قسم ثان ورفع ( 85 ) حالة إشغال طريق وتحرير ( 161 ) محضر إشغال طريق و ( 64 ) محضر إدارة منشأة بدون ترخيص و ( 56 ) محضر بائع متجول و( 35 ) محضر بيئة ورفع ( 6 ) عداد مياه.



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