حازم إمام يقود الزمالك من الملعب بسبب إيقاف ميدو

يقود حازم إمام ورئيس الجهاز الفني بالزمالك والقائم بأعمال مدير الكرة الفريق الأبيض فنيا من على خط الملعب في ظل غياب المدرب أحمد حسام "ميدو".

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي يوم الأربعاء لملاقاته في إطار المباراة المؤجلة بينهما من سادس جولات الدوري المصري.

ويتواجد ميدو في مدرجات ملعب الإسماعيلية بسبب امتثاله لقرار الإيقاف من قبل لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة بعد شجاره مع ميمي عبد الرزاق المدير الفني لسموحة في المباراة السابقة.

وظهر حازم إمام وهو يتواجد على خط الملعب لتوجيه لاعبي الزمالك في ظل جلوس ميدو في المدرجات.