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لأول مرة.. مالودا يظهر في تدريبات وادي دجلة

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خاض الفرنسي فلوران مالودا المنضم حديثا لصفوف وادي دجلة أولى تدريباته مع فريقه الجديد صباح الأربعاء استعدادا لمشاركته في المباريات المقبلة.

ويستعد وادي دجلة لمواجهة الاتحاد في السادس من فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة 17 للدوري المصري.

وانتقل مالودا إلى وادي دجلة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة أملا في دعم هجوم الفريق الذي يحتل الترتيب 13 برصيد 18 نقطة.

ولم يشارك مالودا في مباراة فريقه مع اتحاد الشرطة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وبانضمام مالودا بات وادي دجلة يضم ثلاثة أجانب من ثلاث قارات مختلفة في وجود السوري عبد الفتاح الأغا من آسيا وستاني أوهاويتشي الكونجولي من قارة إفريقيا والفرنسي مالودا من أوروبا.

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