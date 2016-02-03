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إسلام جمال يحرم الزمالك من هدف.. ويعاقبه بعد دقيقة

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إسلام جمال يحرم الزمالك من هدف.. ويعاقبه بعد دقيقة إسلام جمال يحرم الزمالك من هدف.. ويعاقبه بعد دقيقة

دقيقة واحدة فقط جعلت إسلام جمال بطلا لمباراة الإسماعيلي والزمالك التي تقام بينهما يوم الأربعاء.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي يوم الأربعاء لملاقاته في إطار المباراة المؤجلة بينهما من سادس جولات الدوري المصري.

وفي الدقيقة 45 أرسل مصطفى فتحي عرضية من ركلة ركنية شتتها الإسماعيلي لترتد الكرة إلى إبراهيم عبد الخالق الذي سدد مباشرة على مرمى الدراويش.

ولكن إسلام جمال تعملق وشتت الكرة من على خط المرمى ليحرم الزمالك من هدف محقق.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة فقط احتسبت ركلة حرة غير مباشرة للإسماعيلي أرسلها أحمد سمير فرج قابلها إسلام جمال بتسديدة رائعة في شباك الزمالك مسجلا أول أهداف الدراويش.

يذكر أن إسلام جمال انتقل للإسماعيلي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي حتى نهاية الموسم الجاري.

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