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تدمير مقر راديو «صوت الخلافة» التابع لـ«داعش» في غارة أمريكية بأفغانستان

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تدمير مقر راديو «صوت الخلافة» التابع لـ«داعش» في غارة أمريكية بأفغانستان تدمير مقر راديو «صوت الخلافة» التابع لـ«داعش» في غارة أمريكية بأفغانستان

مواطنون يستمعون إلى إذاعة تنظيم داعش

دمرت غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية بطائرات دون طيار، محطة إذاعة يديرها متشددو “داعش” شرق أفغانستان وذلك بعد شهرين من بدء بثها، حسب ما أفاد به مسؤولون الثلاثاء 2 فبراير.

وقال مسؤولون أمريكيون، بحسب “روسيا اليوم”، وأفغان إن إذاعة “صوت الخلافة” التابعة لتنظيم “داعش” دمرت في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان، مشيرين إلى أن الإذاعة كانت في منطقة إيتشين النائية في إقليم نانغارهار.

ونفذت الغارات الجوية بين الساعة السابعة والساعة الثامنة من مساء الاثنين، حسبما أفاد عطا الله خوغياني الناطق الرسمي باسم إدارة إقليم نانغارهار.

وأضاف الناطق الرسمي أن 4 غارات أسفرت عن تدمير الاذاعة ومركزا للأنترنت وأهدافا أخرى للتنظيم، فيما اشارت التقارير إلى مقتل 21 عنصرا من التنظيم بمن فيهم 5 كانوا يعملون في الاذاعة.

يذكر أن إذاعة “صوت الخلافة” كانت تبث باللغات العربية والدارية والبشتونية، وتشمل برامجها دعاية مضادة للحكومة الافغانية ودعوات للأفغان الشباب للالتحاق بتنظيم “داعش”.

تجدر الإشارة إلى أن القوّات الأفغانية تدعمها الطائرات الأميركيّة من دون طيار شنت في الأشهر الأخيرة هجوما شاملا لهزيمة “داعش” في “ننغارهار” التي فر منها الآلاف بسبب انتشار عناصر التنظيم فيها.

 

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