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زعزوع :السياح الخليجيون ينفقون 10 أضعاف الأوروبيين

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زعزوع :السياح الخليجيون ينفقون 10 أضعاف الأوروبيين زعزوع :السياح الخليجيون ينفقون 10 أضعاف الأوروبيين

وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع

كشف وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع أن إنفاق السائح الخليجي خصوصا السعودي والإماراتي والكويتي يصل إلى 10 أضعاف ما ينفقه السائح الروسي أو الأوروبي.

وأضاف زعزوع – في تصريحات لصحيفة «عكاظ»  على هامش أعمال الملتقى الثامن للإعلام السياحي العربي والذي نظمه المركز العربي للإعلام السياحي بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية وبحضور 15 دولة عربية بمدينة أسوان – أن متوسط الإنفاق في اليوم الواحد يصل إلى 3500 دولار.

وأشار  وزير السياحة إلى أن إجمالي ما ينفقه 3 ملايين سائح روسي أو أوروبي يصل إلى 2 مليار دولار، في الوقت الذي ينفق فيه مليون سائح سعودي 5 مليارات دولار.

وبحسب الصحيفة يطمح زعزوع إلى ارتفاع عدد السياح القادمين من السعودية من 480 ألف سائح سنويا إلى مليون سائح، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع القطاع السياحي الخاص لتخصيص عدد من الغرف الفندقية في عدد من المقاصد السياحية المصرية للسائحين العرب بأسعار تنافسية متميزة.

 

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