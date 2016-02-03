أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 11 عنصرا من الحرس الثورى الإيرانى فى معارك بحلب شمال سوريا

Google+ Print
مقتل 11 عنصرا من الحرس الثورى الإيرانى فى معارك بحلب شمال سوريا مقتل 11 عنصرا من الحرس الثورى الإيرانى فى معارك بحلب شمال سوريا

لقى 11 عنصرا من الحرس الثورى الإيرانى بينهم ضابط ورجل دين مصرعهم على أيدى المعارضة السورية فى معارك محور (باشكوى- حردنتين) بحلب شمال سوريا.

وذكرت قناة (العربية) الأربعاء، أن عدد قتلى الحرس الثورى الإيرانى ارتفع إلى 20 جنديا وضابطا فى معارك حلب فقط خلال الأيام الأخيرة.

وكانت قوات النظام السورى والحرس الثورى والميليشيات الشيعية المساندة أحرزت تقدما جديدا فى ريف حلب الشمالى، وسيطرت على بلدة جديدة فى المنطقة- أمس- بعد معارك عنيفة دارت بين الطرفين تزامنت مع قصف للطيران الحربى بعشرات الغارات الجوية على المنطقة.

من جهتها، ذكرت مصادر سورية أن معارك الكر والفر لا تزال مستمرة بين كتائب الثوار والميليشيات الشيعية فى محيط قريتى "باشكوى ورتيان" فى ريف حلب الشمالى، وسط تأكيدات بأن تنظيم "داعش" امتنع عن التصدى للميليشيات الإيرانية والعراقية التى تهاجم المنطقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017