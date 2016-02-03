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العربى يغادر القاهرة متجه إلى لندن للمشاركة فى مؤتمر المانحين لدعم سوريا

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العربى يغادر القاهرة متجه إلى لندن للمشاركة فى مؤتمر المانحين لدعم سوريا العربى يغادر القاهرة متجه إلى لندن للمشاركة فى مؤتمر المانحين لدعم سوريا
غادر صباح اليوم الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى لندن للمشاركة فى اجتماعات مؤتمر المانحين لدعم سوريا والمنطقة العربية لعام 2016، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية الملحة للاجئين السوريين ومناقشة ملف إعادة إعمار سوريا.

وسوف يلتقى الأمين العام على هامش الاجتماعات بعض وزراء الخارجية العرب والأوروبيين المشاركين فى المؤتمر.

يشارك فى هذه الاجتماعات أكثر من 70 مسئولاً دوليا على رأسهم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا، أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص الى جانب المدير الاقليمى لمنظمة اليونسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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