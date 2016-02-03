حماس تكشف عن اعتقال"عميل خطير"يعمل لصالح إسرائيل منذ 14 عاما فى غزة

> كشفت مصادر أمنية فى حركة حماس أن أجهزة حماس الأمنية اعتقلت مؤخرا "عميلا خطيرا" لإسرائيل كان يعمل منذ أكثر من 14 عاما فى قطاع غزة وشارك فى عمليات اغتيال، بحسب ما أورد موقع الكترونى تابع للحركة الأربعاء.

وقالت المصادر الأمنية لموقع "مجد" أن الأجهزة الأمنية فى غزة اعتقلت "أحد العملاء الخطرين الذى يعمل لصالح مخابرات الاحتلال منذ أكثر من 14 عاماً".

وأوضحت أن العميل الذى عرفت عنه ب"م.س. (42 عاماً)" شارك "فى العديد من العمليات التى أدت لاغتيال عدد من رجال المقاومة وقصف البيوت على رأس ساكنيها"، وأشارت المصادر إلى أن العميل المذكور بدأ يعمل لصالح اسرائيل العام 2002، وقد تم استدراجه إلى أن اعترف بنشاطه مع المخابرات الإسرائيلية، بحسب الموقع.

وذكرت أن من اعترافاته أنه "أبلغ المخابرات الإسرائيلية عن سيارتين تم قصفهما واستشهاد من بداخلهما"، من دون أن توضح هوية الشخصين اللذين قتلا فى السيارة. كما أبلغ، بحسب المصادر نفسها، عن "بعض منازل المقاومين" التى قصفتها اسرائيل.

وقالت إن اسرائيل طلبت من الرجل جمع معلومات عن "أماكن تخزين الصواريخ ومرابضها" وعن الأنفاق التى تبنيها حركة حماس فى قطاع غزة.

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