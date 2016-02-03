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أخبار سوريا اليوم.. روسيا لن توقف الضربات بسوريا حتى القضاء على الإرهابيين

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أخبار سوريا اليوم.. روسيا لن توقف الضربات بسوريا حتى القضاء على الإرهابيين أخبار سوريا اليوم.. روسيا لن توقف الضربات بسوريا حتى القضاء على الإرهابيين
ركزت أخبار سوريا اليوم على تقديم بريطانيا خطة لحل أزمة اللاجئين السوريين خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة والذى تستضيفه العاصمة البريطانية لندن غدا، وتناولت أخبار سوريا اليوم، تأكيد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن بلاده لن توقف الضربات الجوية فى سوريا حتى تُهزم الجماعات المسلحة.

أخبار سوريا اليوم


>تستعد بريطانيا لتقديم خطة لحل أزمة اللاجئين السوريين خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة والذى تستضيفه العاصمة البريطانية لندن غدا الخميس، مع سعى المجتمع الدولى لجمع 9 مليارات دولار كمساعدات جديدة.

وذكرت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية صباح اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيعلن الاقتراحات من وزارة التنمية الدولية، والتى من شأنها أن تقدم صفقات تجارية وقروضا إلى دول مثل الأردن - التى تستضيف اللاجئين السوريين - وفى المقابل يحصل ملايين اللاجئين المحاصرين فى المخيمات على فرص عمل وتعليم.

أخبار سوريا اليوم


>أكد ستيفان دى ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الحاجة إلى تغييرات ملموسة فى سوريا لضمان نجاح مباحثات السلام فى جنيف. وقال دى ميستورا- فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الأربعاء- أن " المباحثات تشكل تحديا شاقا لأن الثقة بين الجانبين، والمعارضة تقترب من الصفر".

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن روسيا لن توقف الضربات الجوية فى سوريا حتى تُهزم الجماعات المسلحة مثل جناح تنظيم القاعدة هناك.

وقال خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة العمانية مسقط "الضربات الروسية لن تتوقف إلى أن نهزم التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة بشكل حقيقي. ولا أرى سببا لوقف هذه الضربات الجوية."

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