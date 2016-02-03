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أخبار العراق اليوم.. مصرع 20 من داعش فى الأنبار ومحيط العاصمة العراقية

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أخبار العراق اليوم.. مصرع 20 من داعش فى الأنبار ومحيط العاصمة العراقية أخبار العراق اليوم.. مصرع 20 من داعش فى الأنبار ومحيط العاصمة العراقية
تناولت أخبار العراق اليوم، مقتل 20 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى فى الأنبار، كما ركزت أخبار العراق اليوم على دعوة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزانى لتنظيم إستفتاء حول إقامة دولة مستقلة فى كردستان.

أخبار العراق اليوم


>لقى 20 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى مصرعهم فى الأنبار ومحيط بغداد بنيران قوات العراق التابعة لقيادة "عمليات بغداد".. بينما شرعت قوات "البيشمركة" الكردية مدعومة بمقاتلى العشائر العربية فى الهجوم على قرية استراتيجية بمحور مخمور شمالى العراق لتحريرها من قبضة داعش.

وتمكنت قوات "عمليات بغداد" من قتل 9 إرهابيين ودمرت سيارة مزودة بسلاح عيار 23 مم، ومخزن للعتاد العسكرى خلال عمليات عسكرية فى منطقتى "البو شجل" بالخالدية والنعيمية بالفلوجة، كما قتلت إرهابيين اثنين فى قطاع الكرمة ـ وناظم التقسيم فى محافظة الأنبار غربى العراق.

أخبار العراق اليوم


>اعلن رئيس اقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود بارزانى أن الوقت حان لتنظيم إستفتاء حول إقامة دولة مستقلة فى كردستان، بحسب بيان صادر عن مكتبه الأربعاء.

وقال بارزانى الذى انتهت ولايته فى أغسطس 2015 غير إنه لا يزال يمارس مهامه "لقد حان الوقت لشعب كردستان أن يقرر مصيره عن طريق الأستفتاء" معتبرا وفق البيان أن "الفرصة الآن مناسبة جداً لاتخاذ هذا القرار".

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