محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الشركة المصرية الإيطالية لبحث إنتاج الطاقة الشمسية

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وفد الشركة المصرية الإيطالية لإنتاج الطاقة الشمسية بديوان عام المحافظة، بحضور محمد الصيرة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وسيمون عبد الناصر مدير الاستثمار، وأعضاء الوفد الإيطالى.

قدم المستثمرون خطة لإنتاج الطاقة الشمسية فى المدينتين الصناعيتين بمطوبس وبلطيم، ومن المقرر أن تضىء الشركة مبنى محافظة كفر الشيخ بالطاقة الشمسية مع إقامة مصنعين لإنتاج الطاقة الشمسية بها.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تتميز بالعديد من فرص التنمية ومقومات الاستثمار، حيث تمتلك مساحات شاسعة وبمواقع متميزة على طول الطريق الدولى الساحلى، وتمتد بطول 118 كم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتميز بشمس ساطعة، إضافة إلى توفر المناخ الملائم للاستثمار.