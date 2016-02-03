نائب بطنطا يطالب بفصل مدرسة التربية الفكرية عن مدرسة الصناعات بنات

طال اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن بندر طنطا بمحافظة الغربية، فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بحل المشكلة الخاصة بإلحاق المدرسة الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة إلى المدرسة الثانوية الصناعية للبنات بشارع الجلاء.

وأضاف النائب سعيد طعيمة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم فصل المدرستين عن بعضهما وإلحاق طلاب المدرسة الفكرية إلى مدرسة الأمل والتى تم الانتهاء من إنشائها مؤخرًا والمخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد أنه منذ فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب تابع مشكلة تلك المدرسة وعدم وجود التأمين الكافى بالمدرسة واختلاط طلاب المدرسة الفكرية بطالبات المدرسة الثانوية الصناعية.

وتابع أنه عقب فوزه بمقعد بالبرلمان سعى لحل تلك المشكلة وفصل المدرستين حيث طالب فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بحلها وقام بزيارة المدرسة اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه قد صدر قرار بفصل المدرستين وإلحاق طلاب المدرسة الفكرية على مدرسة الأمل التى تم الانتهاء منها مؤخرًا والتى أنشئت لذوى الاحتياجات الخاصة والتى قابلت العديد من المعوقات لتسليمها.

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