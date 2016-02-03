محافظ المنيا يطالب باستغلال مراكز الشباب لتعود منارات ثقافية وتوعوية

طالب اللواء طارق نصر محافظ المنيا ممثلى نموذج محاكاة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة، بضرورة المشاركة بفاعلية فى توعية المجتمع بالقضايا والمشكلات السلبية التى يعانى منها والقيام بدور إيجابى فى حلها، مع التوعية باختيار الأجدر والأصلح فى المجلس الشعبى المحلى، بهدف تغليب المصلحة العامة، موضحا أهميتهم فى رصد وحل مشاكل المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بممثلى نموذج محاكاة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة، بحضور مريم أسعد مدير مديرية الشباب والرياضة ومندى عكاشة وكيل المديرية، حيث استمع المحافظ إلى رؤية الشباب لتفعيل دورهم فى المشاركة السياسية عبر الانخراط فى المجالس الشعبية المحلية.

أكد المحافظ على دور مثل هذه البرامج فى تفعيل دور الشباب فى تنمية مجتمعهم وإعداد الشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية الفعالة فى صنع القرار وتنمية المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجالس المحلية القادمة.

كما طالب المحافظ بتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال دعم الأفراد ومؤسسات المجتمع المدنى، مطالبا باستخدام مراكز الشباب بشكل أفضل لتصبح منارات ثقافية وتوعوية للشباب، وأعلن المحافظ عن توفير كافة الدعم لأفكار وآراء الشباب، موضحا أن الدولة لن ترقى إلا بهم فهم الحاضر والمستقبل.

واستعرض الشباب مع المحافظ عدد من المشكلات والتحديات بالمراكز والقرى وقاموا بطرح عدد من الحلول والمبادرات منها مشاكل الصرف الصحى والقمامة.

صرحت مريم أسعد مدير مديرية الشباب والرياضة، أن البرنامج يأتى فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو تدريب الشباب فى برامج تساهم فى تفعيل دورهم فى التنمية، وإعدادهم وتأهيلهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى صنع القرار، ليكونوا أعضاء فاعلين بالمجالس المحلية القادمة على المشاركة الإيجابية الفاعلة، حيث قامت الإدارة، بتنفيذ نموذج محاكاة للمجلس الشعبي المحلى على مستوى الإدارات الفرعية.