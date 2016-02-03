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قطع المياه عن "الحسينية" بالشرقية 9 فبراير لأعمال تطهير محطة "شعفورة"

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قطع المياه عن "الحسينية" بالشرقية 9 فبراير لأعمال تطهير محطة "شعفورة" قطع المياه عن "الحسينية" بالشرقية 9 فبراير لأعمال تطهير محطة "شعفورة"
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قطع خدمة مياه الشرب عن مركز الحسينية، يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير المقبل، بدءا من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الخامسة مساء ولمدة "6 ساعات"، ذلك لإيقاف محطة مياه الشرب المرشحة "شعفورة"، لوجود أعمال تطهير بترعة الصالحية الجديدة المبطنة المغذية لمأخذ المحطة وستتم أعمال التطهير بمعرفة مديرية الرى بالشرقية.

وأوضحت الشركة فى بيان أن ضعف خدمة المياه سيشمل "مدينة الحسينية، قرى الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، قرى الوحدة المحلية بسعود، قرى الوحدة المحلية بالضواهرية، قرى الوحدة المحلية بمنشأه أبو عم".

وأهاب البيان بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة معربة عن أسفها بسبب هذا الانقطاع الجبرى الخارج عن إرادة الشركة.

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