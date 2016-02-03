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شمال سيناء تكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية المتفوقين

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شمال سيناء تكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية المتفوقين شمال سيناء تكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية المتفوقين
كرمت اليوم محافظة شمال سيناء الطلبة المتفوقين فى احتفال نظم "بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الدولية" بالعريش بحضور اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل والقيادات الطبيعية.

وقام المحافظ بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بمختلف المراحل التعليمية وأوائل الكليات والمعاهد، بجانب توزيع جوائز المسابقة البيئية على الفائزين بمختلف المراحل السنية، وتوزيع عقود تمليك الأراضى المقام عليها مبان على المواطنين.

وكرم المحافظ عدد 126 طالبًا وطالبة من الأوائل بمختلف المراحل التعليمية، بمنحهم مبالغ مالية وشهادات التقدير، كما قام المحافظ بتوزيع جوائز المسابقة البيئية على عدد 70 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة الى توزيع عقود ملكية الأراضى المقام عليها مبان لعدد 11 مواطنًا من أبناء مركزى العريش وبئر العبد.
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