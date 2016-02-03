أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

20 ألف جنيه من التضامن الاجتماعى للعائدين من ليبيا بالمنيا

Google+ Print
20 ألف جنيه من التضامن الاجتماعى للعائدين من ليبيا بالمنيا 20 ألف جنيه من التضامن الاجتماعى للعائدين من ليبيا بالمنيا
وزع اللواء طارق نصرمحافظ المنيا 20 ألف جنيه علي أبناء قرية ساقية داقوف بمركز سمالوط ، والذين تم إطلاق سراحهم عقب احتجاز مسلحين بالأراضي الليبية لهم الشهر الماضي، بحضور اللواء جمال قناوى رئيس مدينة سمالوط

وقدم العائدون من ليبيا للمحافظ عدد من الطلبات لتوفير وظائف ، ووعد المحافظ بدراسة كافة الطلبات ،لتوفير حياة كريمة لهم ،لافتا الى ان المشاريع التي ستقام في اطار المليون ونصف فدان ستخلق الكثير من فرص العمل للشباب وسيكون الاولوية لابناء المحافظة في العمل بها.

وقال مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إن الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ووجهت بصرف 20 ألف جنيه للعائدين من ليبيا بواقع 1000 جنيه مساعدة لكل شخص، ليصبح إجمالي المساعدات 2000 جنيه من صندوق خدمات المحافظة والتضامن الاجتماعي لكل شخص على حدى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365