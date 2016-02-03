20 ألف جنيه من التضامن الاجتماعى للعائدين من ليبيا بالمنيا

وزع اللواء طارق نصرمحافظ المنيا 20 ألف جنيه علي أبناء قرية ساقية داقوف بمركز سمالوط ، والذين تم إطلاق سراحهم عقب احتجاز مسلحين بالأراضي الليبية لهم الشهر الماضي، بحضور اللواء جمال قناوى رئيس مدينة سمالوط

وقدم العائدون من ليبيا للمحافظ عدد من الطلبات لتوفير وظائف ، ووعد المحافظ بدراسة كافة الطلبات ،لتوفير حياة كريمة لهم ،لافتا الى ان المشاريع التي ستقام في اطار المليون ونصف فدان ستخلق الكثير من فرص العمل للشباب وسيكون الاولوية لابناء المحافظة في العمل بها.

وقال مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إن الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ووجهت بصرف 20 ألف جنيه للعائدين من ليبيا بواقع 1000 جنيه مساعدة لكل شخص، ليصبح إجمالي المساعدات 2000 جنيه من صندوق خدمات المحافظة والتضامن الاجتماعي لكل شخص على حدى.