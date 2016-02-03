إعلام الخارجة يعقد ندوة عن مشروع كون وجبتك وكيفية الاستفادة منها

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان (كون وجبتك مالها وما عليها)، لتعريف المواطنين بأهداف هذه المبادرة وكيفية الاستفادة منها، حاضر فيها صلاح أحمد محمد السيد مدير عام التموين بالوادى الجديد، حيث أفاد أنه تم إنشاء العديد من المجمعات الاستهلاكية فى مدينة الخارجة والداخلة وباقى استكمال إنشاء هذه المجمعات فى باقى المراكز، ثم أشار إلى مبادرة كون وجبتك التى تم طرحها فى الشركة المصرية، وتشمل خمس وجبات هى وجبة الفراخ ومكوناتها وتطرح بسعر 26 جنيها ووجبة السمك ووجبة اللحمة ووجبة الكبدة ووجبة الكشرى.

وأكد السيد أنه إلى جانب هذه المبادرة توجد سيارات متنقلة تغطى القرى وتوفير هذه الوجبات لأهلها، بالإضافة إلى سيارات القوات المسلحة، وقد أشار إلى أن هذه الإجراءات قد ساهمت بشكل كبير إلى تخفيض السعر فى القطاع الخاص ثم عرض بعض النشرات الخاصة بحماية المستهلك، التى تناول كل أنواع الأطعمة وفوائدها.

كما تطرق إلى دور الرقابة التموينية للحفاظ على صحة المواطن حيث صرح سيادته أن الرقابة التموينية بالوادى الجديد هى التى منعت تداول بعض أنواع الكاراتدية فى المحافظة، كما أنها خاطبت الوزارة لمنعه على مستوى الجمهورية.