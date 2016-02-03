أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إعلام الخارجة يعقد ندوة عن مشروع كون وجبتك وكيفية الاستفادة منها

Google+ Print
إعلام الخارجة يعقد ندوة عن مشروع كون وجبتك وكيفية الاستفادة منها إعلام الخارجة يعقد ندوة عن مشروع كون وجبتك وكيفية الاستفادة منها
عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان (كون وجبتك مالها وما عليها)، لتعريف المواطنين بأهداف هذه المبادرة وكيفية الاستفادة منها، حاضر فيها صلاح أحمد محمد السيد مدير عام بالوادى الجديد، حيث أفاد أنه تم إنشاء العديد من المجمعات الاستهلاكية فى مدينة الخارجة والداخلة وباقى استكمال إنشاء هذه المجمعات فى باقى المراكز، ثم أشار إلى مبادرة كون وجبتك التى تم طرحها فى الشركة المصرية، وتشمل خمس وجبات هى وجبة الفراخ ومكوناتها وتطرح بسعر 26 جنيها ووجبة السمك ووجبة اللحمة ووجبة الكبدة ووجبة الكشرى.

وأكد السيد أنه إلى جانب هذه المبادرة توجد سيارات متنقلة تغطى القرى وتوفير هذه الوجبات لأهلها، بالإضافة إلى سيارات القوات المسلحة، وقد أشار إلى أن هذه الإجراءات قد ساهمت بشكل كبير إلى تخفيض السعر فى القطاع الخاص ثم عرض بعض النشرات الخاصة بحماية المستهلك، التى تناول كل أنواع الأطعمة وفوائدها.

كما تطرق إلى دور الرقابة التموينية للحفاظ على صحة المواطن حيث صرح سيادته أن الرقابة التموينية بالوادى الجديد هى التى منعت تداول بعض أنواع الكاراتدية فى المحافظة، كما أنها خاطبت الوزارة لمنعه على مستوى الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم