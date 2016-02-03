بالصور.. ننشر تفاصيل سقوط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بسوهاج.. سرق 18 سيارة مختلفة الأنواع عن طريق المفاتيح المصطنعة.. ومباحث أسيوط تضبط التشكيل.. والنيابة تبدأ التحقيق

تمكن ضباط قسم ثان سوهاج فـى إطار خطه إدارة المباحث الجنائية برئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصةً وقائع ‏سرقه السيارات من خلال تكثيف التواجد الأمنى والميدانى بنطاق مراكز وأقسام المديرية ‏وسرعة كشف غموض وملابسات الحوادث وضبط مرتكبيها وذيول التشكيلات العصابية ‏والتأكيد على التواجد الأمنى الفعال لكشف غموض وقائع ‏سرقة السيارات وضبط مرتكبيها حيث توصلت الجهود إلى قيام تشكيل عصابى من محافظة أسيوط وسوهاج أنه وراء وقائع سرقة السيارات .

وعلى الفور تم إخطار اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والذى قرر سرعة تشكيل فريق بحث ضم العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والرائد رئيس مباحث قسم ثان، والنقباء معاونى مباحث القسم بالإشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود حسن مفتش الأمن العام وتم وضع خطة كان من أهم بنودها إعادة مناقشة المبلغين وفحص علاقاتهم وخلافاتهم بمنطقة عملهم وإقامتهم ‏وحالتهم المادية، فحص أماكن البلاغات ومعاينتها وأسلوب وطريقة إرتكاب السرقة وفحص كاميرات ‏المراقبة المتاخمة لها، فحص ومتابعة خط سير الجناة بالسيارات للوقوف على شاهد رؤية، النشر عن أرقام السيارات وأوصافها، فحص المسجلين والمشتبه فيهم والمعروف عنهم إرتكاب حوادث مماثلة، تكثيف إجراءات تجنيد المصادر السرية للمساهمة فـى كشف غموض تلك الحوادث ‏‏.

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وتوصل الطبيق الجيد للخطة إلـى أن وراء ارتكاب ‏وقائع السرقات محمد . م . ع م " 27 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أبو تيج "أسيوط" ‏والسابق اتهامه فـى "6" قضايا متنوعة "سرقة وسائل نقل، آداب، ضرب، شيك، ‏مصطفى . ص . ع . ف" وشهرته الطماوى" 42 سنة نجار مسلح ويقيم دائرة ‏مركز القوصيه "أسيوط " والمسجل شقى خطر تحت رقم 966 فئة " ج " بالقرار رقم 428 ‏وتم رفع درجة خطورته إلى فئة " ب " بالقرار رقم 596 بتاريخ 5/7/2005 والمطلوب ‏التنفيذ عليه فـى " 2 " قضية والسابق إتهامه فـى " 18 " قضية متنوعة " سلاح، ‏نشل، ضرب، مخدرات، تبديد، سرقة بالإكراه "، عيون . ع . ح . ع " 31 سنة ميكانيكى سيارات ويقيم دائرة مركز القوصيه " أسيوط " ‏والمطلوب التنفيذ عليه فـى " 2 " قضية " خيانة أمانة "‏، عبد الغفار . م . ز . أ " 25 سنة نجار مسلح – ويقيم دائرة مركز القوصيه " أسيوط ‏‏" والسابق إتهامه فـى "1" قضية سلاح بدون ترخيص ‏، على .ا . ن . ج " وشهرته حمادة لملوم " " 38 سنة سمكرى سيارات ويقيم دائرة ‏مركز ديروط " أسيوط".

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وكون المتهمين فيما بينهم تشكيلاً عصابياً يتزعمه المتهم الأول تخصص فـى سرقة ‏السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " مستخدمين فـى ذلك السيارة ماركة بيجو 504 زرقاء ‏اللون تحمل رقم 208378 ملاكى أسيوط شاسيه رقم 1881679 موتور رقم 2870988 ‏والخاصه بالمتهم الثالث فـى ارتكاب الوقائع بدائرة القسم .



>عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة وبالاشتراك مع مديرية أمن ‏أسيوط تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه ‏التحريات اعترفوا تفصيليا بارتكاب الوقائع وسرقة السيارات الأتية: السيارة ماركة كيا برايد موديل 1997 خضراء اللون تحمل رقم هـ م أ 3918 شاسيه رقم ‏‏93961 موتور رقم 53467 والمحرر بشأنها المحضر رقم 13 لسنة 2016 جنح القسم عن بلاغ ‏المدعوة / إيناس وديد حبيب جرجس، السيارة ماركة جيب شروكى موديل 1992 سوداء اللون تحمل رقم هـ س ج 4576 شاسيه ‏رقم 33033 موتور رقم 11166 والمحرر بشأنها المحضر رقم 268 لسنة 2016 جنح القسم عن ‏بلاغ المدعو هشام محمد هشام عبد الرحمن.

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كما ورد فى المحضر أيضا سرقة السيارة ماركة مرسيدس 200 موديل 1983 سوداء اللون حاليا ولونها الأصلى رصاصى ‏تحمل رقم 77217 ملاكى سوهاج شاسيه رقم 10101796 موتور رقم 10008886 والمحرر ‏بشأنها المحضر رقم 309 لسنة 2016 جنح القسم عن بلاغ المدعو مصطفى فرغلى عبد اللاه، السيارة ماركة نصر شاهين دوجان موديل 1995 حمراء نبيتى اللون تحمل رقم 6352 ‏ملاكى سوهاج شاسيه رقم 968896 موتور رقم 8227646 والمحرر بشأنها المحضر رقم 337 لسنة 2016 جنح القسم ‏عن بلاغ المدعو احمد عبد المبدى احمد محمود، السيارة ماركة دايو لانوس موديل 2000 زرقاء اللون تحمل رقم 7667 ملاكى سوهاج ‏شاسيه رقم 22597 موتور رقم 26848 والمحرر بشأنها المحضر رقم 402 لسنة 2016 جنح ‏القسم عن بلاغ المدعو قطب نظير حسن اسماعيل.

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واعترفوا خلال اقوالهم بالمحضر بسرقة السيارة ماركة بيجو 504 موديل 1979 زرقاء اللون تحمل رقم 71360 ملاكى سوهاج شاسيه ‏رقم 3035221 موتور رقم 3035221 والمحرر بشأنها المحضر رقم 476 لسنة 2016 جنح ‏القسم عن بلاغ المدعو عبد الناصر أبو الفضل حسن، والسيارة ماركة دايو لانوس موديل 2000 فضى اللون تحمل رقم هـ م أ 9456 شاسيه رقم ‏‏30768 موتور رقم 12966 والمحرر بشأنها المحضر رقم 569 لسنة 2016جنح القسم عن ‏بلاغ المدعو أحمد محمود عبد اللاه الزهرى‏، والسيارة ماركة هيونداى أكسنت فضى اللون تحمل رقم و أ 1538 شاسيه رقم 80816 ‏موتور رقم 41760 والمحرر بشأنها المحضر رقم 399 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسيوط عن ‏بلاغ المدعو مصطفى السيد دسوقى سيد.

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كما قاموا بسرقة السيارة ماركة دايو لانوس موديل 2000 بيضاء اللون تحمل رقم ى ع ج 3715 شاسيه ‏رقم 33306 موتور رقم 36950 والمحرر بشأنها المحضر رقم 356 لسنة 2016 جنح أول ‏أسيوط عن بلاغ المدعو جون جورج سعيد جورج‏، سيارة ماركة مرسيدس بنى اللون تحمل رقم هـ د ن 236 شاسيه رقم 190669 موتور رقم ‏‏142488 والمحرر بشأنها المحضر رقم 17463 لسنة 2015 جنح قسم دار السلام " القاهرة " عن ‏بلاغ المدعو عمرو حلمى عبد الحميد ‏، السيارة ماركة بيجو 504 زرقاء اللون تحمل رقم 13145 ملاكى سوهاج شاسيه رقم ‏‏1313567 موتور رقم 1313567 والمحرر بشأنها المحضر رقم 955 لسنة 2016 جنح مركز طما ‏عن بلاغ المدعو أحمد عبد العزيز محمود السيد، السيارة ماركة شيفروليه حمراء اللون تحمل رقم ى ب ج 9528 شاسيه رقم ‏‏7110583 موتور رقم 924118 والمحرر بشأنها المحضر رقم 180 لسنة 2016 جنح قسم ‏أول أسيوط عن بلاغ المدعو عبد العزيز على حسانين.

وورد فى المحضر سرقة السيارة ماركة كيا سيفيا بنفسجى اللون وتم تغيره إلى أسود تحمل رقم و ر ى 652 ‏شاسيه رقم 5504568 موتور رقم 71192 والمحرر بشأنها المحضر رقم 8 لسنة 2016 جنح ‏قسم البساتين " القاهرة " عن بلاغ المدعو أحمد عادل عبد السلام إبراهيم، السيارة ماركة بيجو 504 استيشن بيضاء اللون " بدون لوحات معدنية " شاسيه رقم ‏‏233769 وبدون موتور وأقر المتهمين بأنهم قاموا بسرقتها من جوار جامعة أسيوط السيارة ماركة مرسيدس سماوى اللون تحمل رقم 12050 ملاكى سوهاج والمحرر بشأنها ‏المحضر رقم 3233 لسنة 2015 إدارى مركز طهطا عن بلاغ المدعو أشرف محمد محمود.

كما جاء أيضا سيارة ماركة نصر شاهين رمادى اللون تحمل رقم هـ س ج 8493 شاسيه رقم 115645 ‏موتور رقم 4679117 والمحرر بشأنها المحضر رقم 1592 لسنة 2015 جنح قسم ثان سوهاج ‏عن بلاغ المدعوة سلوى أبو ضيف أحمد محمد، السيارة ماركة شيفروليه سوداء اللون ربع نقل تحمل رقم ص و م 4129 شاسيه رقم ‏‏7117864 موتور رقم 243220 والمحرر بشأنها المحضر رقم 6518 لسنة 2015م جنح قسم ‏ثان سوهاج عن بلاغ المدعو سيد جنيدى السيد تم ضبط "18" سيارة مبلغ بسرقتها بإرشاد المتهمين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 579 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016 وجارى ‏العرض على النيابة العامة.



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