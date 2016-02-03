إصابة 15 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى بالمنيا

أصيب 15 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعى بالمنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، اخطارًا، من غرفة عمليات النجدة بالمديرية، بانقلاب سيارة ربع نقل شمال كمين بنى أحمد على الطريق الزراعى "مصر أسوان"، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا بإصابات متفرقة فى الجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إزالة آثار الحادث وتسير حركة المرور.

>