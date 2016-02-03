ضبط ربة منزل حاولت تهريب حشيش وهيروين فى الطعام لزوجها المحبوس بقسم أول طنطا

تمكن الضابط المنوب بقسم أول طنطا، اليوم الأربعاء، من ضبط ربة منزل مقيمة شارع سعيد ثان طنطا بعدما حاولت تهريب قطعتى حشيش و3 تذاكر هيروين و2 قرص مخدر داخل الطعام لزوجها المحبوس احتياطيا بسجن القسم فى قضية مخدرات.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، يفيد بضبط "إلهام.ح.م" 28 سنة ربة منزل، بعدما حاولت تهريب 3 تذاكر هيروين وقطعتى حشيش و2 قرص مخدر داخل الطعام لزوجها "محمد.ص.م" المحبوس احتياطيا فى سجن القسم فى القضية 1396جنايات القسم لسنة 2015 "مخدرات".

اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر 3743 جنايات قسم أول طنطا لسنة 2016، وباشرت النيابة العامة التحقيق.