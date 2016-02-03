بالصور.. محلب يتفقد مشروع الرى بترعة سرابيوم أسفل قناة السويس

زار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اليوم الأربعاء، أعمال مشروع الرى بترعة سرابيوم والسحارة الملحقة بها أسفل قناة السويس، يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء عاصم عبدالله، واللواء هشام محمود ممثلا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يرافقهم المهندس عبد الحميد الجيار مستشار وزير الموارد المائية والرى والمهندس خالد مدين وكيل وزارة الرى والموارد المائية بالإسماعيلية، والمهندس عامر شكرى مدير عام رى الإسماعيلية.

تصل جملة تكلفة المشروع نحو 175 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتوفير المياه لاستصلاح 70 ألف فدان فى سيناء، والاستفادة منها فى زيادة المساحات المستصلحة فى سيناء إلى 100 ألف فدان كمرحلة ثانية من إجمالى مساحات المشروع البالغة 420 ألف فدان.

وتعد ترعة سرابيوم والسحارة الملحقة بها يمثلان المهمة الأصعب فى تأمين الخدمات لأهالى شرق القناة، وتعد أكبر مشروع مائى أسفل قناة السويس الجديدة لنقل المياه من شرق القناة القديمة إلى شرق القناة الجديدة.

وتتكون الترعة من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة نحو60 مترا، وقطرها الداخلى 18 مترا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترا محفورة تحت القناة الجديدة، قطر النفق 4 أمتار، وعمقه 54 مترا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترا تحسباً لأى توسعة أو تعميق مستقبلاً وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع الى أكثر من 90%.

كما تضمنت الجولة تفقد المسار المقترح لمصرف المحسمة وتفقد سحارة المصرف أسفل ترعة السويس وقنطرة الحجز المقترحة أمام محطة طلمبات جبل مريم وتفقد مصب مصرف طوسون ومدخل قريتى عين غصين والضبعية وبداية مسار مصرف سرابيوم ومنطقة تقاطع المصرف مع معدية سرابيوم على قناة السويس.



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