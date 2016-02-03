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البترول: مصر ليست طرفا فى نزاع قضايا الغاز الإسرائيلى فى البحر المتوسط

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البترول: مصر ليست طرفا فى نزاع قضايا الغاز الإسرائيلى فى البحر المتوسط البترول: مصر ليست طرفا فى نزاع قضايا الغاز الإسرائيلى فى البحر المتوسط
أكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن اتفاقات الغاز فى البحر المتوسط التى ينظرها القضاء الإسرائيلى بين الإسرائيلية وكونسورسيوم إسرائيلى أميركى لا علاقة لها بمصر وليست طرفا فيه.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه الخلافات والمشاكل خاصة بإسرائيل ولا تؤثر على الاكتشافات البترولية الخاصة بالبلاد فى البحر المتوسط، موضحة أن القضاء الإسرائيلى ينظر قضايا اتفاقات غازية قبالة سواحل إسرائيل.

وكانت وكالات عالمية قد ذكرت، ظهر اليوم، أن القضاء الإسرائيلى ينظر فى اتفاق مهم حول الغاز فى البحر المتوسط له تبعات اقتصادية واستراتيجية كبيرة على استكشاف احتياطات الغاز فى البحر الأبيض المتوسط.

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مصر 365

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