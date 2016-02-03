أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يؤكد للوزيرة الإيطالية نجاح الحكومة فى تأمين الطاقة اللازمة للتنمية

Google+ Print
السيسى يؤكد للوزيرة الإيطالية نجاح الحكومة فى تأمين الطاقة اللازمة للتنمية السيسى يؤكد للوزيرة الإيطالية نجاح الحكومة فى تأمين الطاقة اللازمة للتنمية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، فدريكا جويدى، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، التى يرافقها وفد اقتصادى إيطالى كبير يضم 46 من ممثلى كبرى الشركات الإيطالية العاملة فى القطاعات المختلفة.

الرئيس السيسى (1)

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد خلال لقائه الثنائى مع الوزيرة الإيطالية بالعلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين على جميع الأصعدة، مؤكداً حرص على تعزيز التعاون مع إيطاليا فى جميع المجالات.

ونقلت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية تحيات رئيس الوزراء الإيطالى إلى الرئيس، مؤكدةً على أن مصر تعد من أهم شركاء إيطاليا فى الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها فى تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة المتوسط.

كما أشارت إلى تقدير بلادها للتعاون الوثيق القائم مع مصر سواء على الصعيد الاقتصادى أو السياسى الذى يشهد تنسيقاً وتشاوراً مكثفاً حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وبصفة خاصة الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسى عقد عقب ذلك لقاءً موسعاً مع الوفد الاقتصادى الإيطالى، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

الرئيس السيسى (2)

واستهل الرئيس اللقاء بالتأكيد على العلاقات التاريخية التى تجميع بين البلدين، والمكانة المتميزة التى تتمتع بها إيطاليا بالنسبة للاقتصاد المصرى، إذ تُمثل الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبى والثالث على مستوى العالم.

كما استعرض الجهود التى تبذلها المصرية للنهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى نجاح الحكومة على مدار العام الماضى فى تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الذى تتبناه مصر، بما يمكنها من استقبال مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات.

كما أشار الرئيس إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد تتضمن بناء ثلاث مدن جديدة وعدداً من الموانئ والمناطق الصناعية، منوهاً إلى مشروعات التنمية التى يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطلع مصر لمساهمة الشركات الإيطالية فى تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.

الرئيس السيسى (3)

الرئيس السيسى (4)

الرئيس السيسى (5)

الرئيس السيسى (6)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر