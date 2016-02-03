حبس موظف بالأوقاف 4 أيام بتهمة تقاضى 3 ملايين جنيه رشوة لتمليك أرض بالجيزة

أمرت نيابة الدقى، برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، بحبس "محسن.م" موظف الشئون القانونية بوزارة الأوقاف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقى رشاوى مالية من أحد الأشخاص بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل تمليكه قطعة أرض تابعة للهيئة عن طريق التلاعب فى الأوراق، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حساب المتهم فى البنك، وإفادة النيابة بتقرير واف عنه.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تمكنت من ضبط موظف يعمل بالشئون القانونية بوزارة الأوقاف، تلقى مبلغ 3 ملايين جنيه رشوة من أحد الأشخاص مقابل تمليكه قطعة أرض من هيئة الأوقاف عن طريق التلاعب فى الأوراق.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من العميد محمد حسن مدير الأموال العامة بالجيزة، بضبط موظف بالشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، يدعى "محسن.م" لاتهامه بتقاضى رشوة مالية 3 ملايين جنيه من أحد المستأجرين لقطعة أرض وقف، ملك وزارة الأوقاف.