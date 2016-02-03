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ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنعين ومحل بقالة فى حملة بالغربية

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ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنعين ومحل بقالة فى حملة بالغربية ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنعين ومحل بقالة فى حملة بالغربية
شنت إدارة مباحث بمحافظة الغربية، برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، حملة تموينية بمدينة طنطا، لضبط السلع المنتهية الصلاحية والمغشوشة قبل بيعها للجمهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنعين بدون ترخيص ومحل بداخلهم كميات كبيرة من الكاتشب والمربى والسمن والحلوى وأغذية منتهية الصلاحية.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين، تفيد بإنشاء "حسن.ع.ا" 36سنة مقيم شارع طه الحكيم أول طنطا، و"رامى.ج.ح" 27 سنة مقيم مساكن الجلاء ثان طنطا، مصنعين بدون ترخيص لتصنيع الكاتشب والمربى والحلوى الجافة من خامات رديئة، وقيام "محمد.ش.ح" 36 سنة صاحب محل بقالة بشارع كفر عصام مقيم شارع الخطيب، بتجميع أغذية منتهية الصلاحية لبيعها للجمهور.

وباستهداف المصنع الأول تم ضبط 3 براميل طماطم وزن البرميل 228 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك، و62 ألفا و500 كيس كاتشب و91 عبوة معجون طماطم بدون بيانات، و646 عبوة مربى غير صالحة للاستهلاك، فى المحضر 2760 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016.

وباستهداف المصنع الثانى، تم ضبط 300 كيلو عسل جلوكوز صالح للاستهلاك، و8 كراتين سمن شورتينج وزن الواحدة 25 كيلو جرام تستخدم فى التصنيع و6 أجولة سكر وزن الواحد 50 كيلو جرام، و10 أكياس معبأة حلوى جافة وزن الواحد 5 كيلو جرام معدة للبيع فى المحضر 2761 جنح ثان طنطا لسنة 2016.

وباستهداف المحل الثالث تم ضبط 242 عبوة أغذية "ملح – جبن – عصائر" منتهية الصلاحية فى المحضر 3460 جنح قسم اول طنطا لسنة 2016، تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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