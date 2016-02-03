أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إصابة المدافع الذي ضمه بايرن ميونيخ لسد غياباته

Google+ Print
إصابة المدافع الذي ضمه بايرن ميونيخ لسد غياباته إصابة المدافع الذي ضمه بايرن ميونيخ لسد غياباته

تلقى بايرن ميونيخ ضربة قوية بإصابة مدافعه الجديد سيردار تاشي الذي استعاره الفريق من سبارتك موسكو في آخر أيام سوق الإنتقالات الشتوية.

وخاض الوافد الجديد أولى تدريباته مع العملاق البافاري يوم الأربعاء وبدلا من أن يدخل في قائمة الفريق للمباريات إنضم لقائمة الإصابات.

وصرح ماتياس سامر المدير الرياضي لبايرن ميونيخ لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا:"لقد اصطدم تاشي في رأسه وعانى من اضطراب في الرؤية".

وتابع نجم بروسيا دورتموند السابق"الحادثة سببت له إرتجاج بسيط وهو سوء حظ له ولنا".

وعن مدة غياب اللاعب عن فريقه أوضح"سيغيب تاشي لمدة يومين أو ثلاثة أيام بحد أقصى".

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على فريق باير ليفركوزن ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

ويعاني الفريق من عدة غيابات في الخط الخلفي حيث يغيب خافي مارتينيز لعدة أسابيع والمهدي بن عطية حتى منتصف الشهر الجاري وجيروم بواتينج لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع