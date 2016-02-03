إصابة المدافع الذي ضمه بايرن ميونيخ لسد غياباته

تلقى بايرن ميونيخ ضربة قوية بإصابة مدافعه الجديد سيردار تاشي الذي استعاره الفريق من سبارتك موسكو في آخر أيام سوق الإنتقالات الشتوية.

وخاض الوافد الجديد أولى تدريباته مع العملاق البافاري يوم الأربعاء وبدلا من أن يدخل في قائمة الفريق للمباريات إنضم لقائمة الإصابات.

وصرح ماتياس سامر المدير الرياضي لبايرن ميونيخ لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا:"لقد اصطدم تاشي في رأسه وعانى من اضطراب في الرؤية".

وتابع نجم بروسيا دورتموند السابق"الحادثة سببت له إرتجاج بسيط وهو سوء حظ له ولنا".

وعن مدة غياب اللاعب عن فريقه أوضح"سيغيب تاشي لمدة يومين أو ثلاثة أيام بحد أقصى".

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على فريق باير ليفركوزن ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

ويعاني الفريق من عدة غيابات في الخط الخلفي حيث يغيب خافي مارتينيز لعدة أسابيع والمهدي بن عطية حتى منتصف الشهر الجاري وجيروم بواتينج لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر.