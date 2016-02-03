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التشكيل المتوقع - الأهلي يواجه إنبي بكتيبة الفوز على الاتحاد

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التشكيل المتوقع - الأهلي يواجه إنبي بكتيبة الفوز على الاتحاد التشكيل المتوقع - الأهلي يواجه إنبي بكتيبة الفوز على الاتحاد

ينوي عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي بدء مباراة إنبي بالتشكيل الذي حقق له الفوز على الاتحاد السكندري 1-0.

ويلعب الأهلي مع إنبي اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري.

ومن متابعة مراسل FilGoal.com لمران الأهلي الأخير قبل المباراة، وضح أن زيزو ينوي البدء بالتشكيل الذي حقق له الفوز الأخير على الاتحاد.

وفاز الأهلي بهدف جون أنطوي بعدما تحول لمهاجم صريح، بعد خروج عماد متعب ومشاركة مؤمن زكريا.

وهو التغيير الذي قد يبدأ منه الأهلي مباراة اليوم.

ويأتي التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: صبري رحيل - أحمد حجازي - رامي ربيعة - أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - رمضان صبحي

خط الهجوم: جون أنطوي

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