وفد من المفوضية الأوروبية ينتهي من تفتيش قرية البضائع بالمطار

انتهى وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبى، من جولة تفتيشية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي استمرت ٣ أيام, تفقد خلالها الإجراءات الأمنية لتأمين الطرود والبضائع والمنافذ المتعلقة بعمليات الشحن على طائرات البضائع أو الركاب خاصة المتوجهة إلى أوروبا، صرح بذلك اللواء طارق زكى رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران .

وصرحت مصادر أمنية بقرية البضائع بالمطار، أن الوفد الذى يضم 3 خبراء أمن “هولندي وبلجيكى وألمانى” تفقد خلال جولته، إجراءات الأمن المتبعة لتأمين وفحص الطرود والبضائع، خاصة المتوجهة لدول الاتحاد الأوروبي، وكذلك فحص ملفات البضائع والمستندات المستخدمة وفحص الأجهزة المستخدمة للكشف علي البضائع وطرق فحصها قبل شحنها، ومراجعة كل الخطوات المتبعة لتأمين الطرود والبضائع منذ دخولها إلى القرية وحتى شحنها على الطائرة .

واضافت المصادر، أن الوفد لم يكتفي بذلك فقط بل قام بفحص كل شركات الطيران التي تتعامل مع قرية البضائع بالمطار، مشيرة إلى أن الوفد شاهد مخازن تلك الشركات، وأسلوب العمل الدائرة داخل القرية، وكان يرافقهم وفد من شركة الميناء برئاسة اللواء هشام عبد الخالق، مدير أمن الطيران بالشركة .

وقالت المصادر، إن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة الأمنية والسيادية وشركة الميناء، استمعت خلالها إلى شرح كامل عن الأجهزة الجديدة الخاصة بالتفتيش والتي يتم التعاقد عليها واستلامها خلال الفترة القادمة.

وأكد المصادر، أن اللجنة لم تبد أي اعتراض على الإجراءات الأمنية المتبعة بالمطار، ومن المنتظر صدور تقريرها خلال ساعات .