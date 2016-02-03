فوائد الحلبة.. تقلل تكوين حصوات الكلى وتقاوم الإمساك

فوائد الحلبة لمنع تكوين حصوات الكلى

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فوائد الحلبة لمشاكل الجهاز الهضمى

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تعد الحلبة من الأعشاب الصحية، ولها فوائد صحية كثيرة، خاصة للمصابين بحصوات الكلى، والذين يعانون من الإمساك المزمن.قال الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن تناول الحلبة يساعد فى عدم تكوين حصوات بالكلى خاصة فى الأشخاص الذين يعانون من تكرار تكون هذه الحصوات، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة احتواء الحلبة على مواد تعمل على تنقية الكليتين من السموم والشوائب المترسبة، كما تعد مدرة للبول وبالتالى تساهم فى طرد السموم .وأوضح استشارى التغذية العلاجية أن تناول الحلبة مفيد للذين يعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمى، مثل الإمساك حيث أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة أن الذين يتناولون حبات الحلبة المغلية تقل لديهم فرص إصابتهم بالإمساك نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف المفيدة فى مقاومة الإمساك .

ونصح د.طايع بتناول الحلبة بمختلف طرق إعدادها سواء كمشروب، أو بإضافتها للأطعمة للحصول على فوائدها.