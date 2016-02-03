محمد بن زايد يستقبل النائب الأول للرئيس الأفغاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ ظهر اليوم، عبد الرشيد دوستم النائب الأول لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.. والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في إعمار أفغانستان ومساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية في عدد من القطاعات التي تمس احتياجات الشعب الأفغاني.

وبحث الجانبان كذلك سبل التنسيق بين البلدين في العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالتصدي للعنف والتطرف والإرهاب وتطرقا إلى مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني.

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