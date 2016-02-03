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نيابة أمن الدولة تنتقل لـ"شقة خلية المعادى" لمعاينة مكان الحادث الإرهابى

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نيابة أمن الدولة تنتقل لـ"شقة خلية المعادى" لمعاينة مكان الحادث الإرهابى نيابة أمن الدولة تنتقل لـ"شقة خلية المعادى" لمعاينة مكان الحادث الإرهابى
انتقل منذ قليل فريق من نيابة أمن الدولة العليا، وبرفقتهم المستشار جمال الجبلاوى، رئيس نيابة دار السلام، إلى موقع المواجهات الأمنية التى دارت بمنطقة المعادى بين العناصر الإرهابية ورجال الشرطة، والتى انتهت بمقتل عدد من العناصر الإرهابية عقب تبادل لإطلاق النيران، وأسفرت عن إصابة 2 من رجال الشرطة، لإجراء المعاينة التصويرية وبدء التحقيق فى الواقعة.

وكشفت معاينة النيابة أن المتهمين كانوا يصنعون المواد المتفجرة والعبوات الناسفة بالشقة، وأطلقوا النار على الشرطة فور ظهورها بالشارع، كما أن الشقة نظرًا لتواجدها بالطابق الخامس تحصن بها المتهمون وأصابوا 3 من رجال الشرطة تابعين لوحدة مكافحة الإرهاب الدولى.

ومن المقرر أن تطلب النيابة المختصة تحريات المباحث حول الواقعة، وتستمع لشهود العيان والضباط المصابين، وتكلف المعمل الجنائى بفحص الأسلحة والقنابل التى عثر عليها بالمكان، وفحص فوارغ الطلقات التى أطلقت وباقى الأحراز.

وكان مصدر أمنى قد أفاد بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت، فجر اليوم، فى قتل أخطر العناصر الإرهابية من منفذى عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية قوية مع قوات الشرطة بمنطقة المعادى.

وأكد المصدر، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة المعادى، وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية ضخمة من رجال الأمن الوطنى والأمن المركزى والعمليات الخاصة، وتم محاصرة مكان تواجد تلك العناصر، إلا أنه فور اقتراب القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما دفع القوات لمبادلتهم إطلاق النيران.

وأسفرت المواجهات الأمنية، التى استمرت لساعات بين العناصر الإرهابية والقوات، عن مقتل العناصر الإرهابية، وباقتحام المكان تم ضبط كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة والأسلحة، التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، وجارٍ حصر المضبوطات.
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خليه المعادى (1)

خليه المعادى (2)

خليه المعادى (3)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (1)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (2)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (3)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (4)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (5)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (6)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (7)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (8)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (9)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (10)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (11)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (12)

مداهمه وكر المعادى الارهابى (13)

مكان تصفية الإرهابيين (1)

مكان تصفية الإرهابيين (2)

مكان تصفية الإرهابيين (3)

مكان تصفية الإرهابيين (4)

مكان تصفية الإرهابيين (5)

مكان تصفية الإرهابيين (6)

مكان تصفية الإرهابيين (7)

مكان تصفية الإرهابيين (8)

مكان تصفية الإرهابيين (9)

- بالصور.. مقتل عنصرين إرهابيين وضبط أسلحة ومتفجرات فى مداهمة أمنية بالمعادى
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- بالصور.. الداخلية: إصابة 2 من رجال الشرطة فى تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالمعادى
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- بالصور.. الداخلية: ضبط مدفع أربى جى و3 قذائف و5 قنابل بحوزة "خلية المعادى الإرهابية"
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- النائب العام يكلف بفتح التحقيق فى خلية المعادى
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- بالفيديو.. مشاهد خاصة من موقع تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين بالمعادى
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- صحافة المواطن: قارئ يشارك بفيديو لمداهمة الأمن لوكر إرهابيين فى المعادى
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- مصدر قضائى:نيابة أمن الدولة جهة الاختصاص بالتحقيق فى خلية المعادى الإرهابية
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مصر 365

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