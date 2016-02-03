«الوزراء» يوافق على استكمال تسجيل تحويلات الحجز بمشروع «بيت الوطن»

وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد تاريخ 24/12/2015، والذي كان الموعد المحدد لنهاية تلقي التحويلات.

وتم الإنتهاء من تسجيل التحويلات الواردة، وتم طرح عدد 4899 قطعة بمدن : بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، وتم حجز حوالي 1300 قطعة، وبمراجعة كشوف التحويلات الواردة من البنك المركزي المصري تبين ورود عدد من التحويلات بعد التاريخ المشار إليه، وتقدر بنحو 160 تحويلاً.

وتم التأكيد على إستمرار العمل بالتسهيلات التي تم الإعلان عنها في حينها ومن بينها تخفيض الدفعة المقدمة لتصبح 25% بدلاً من 35% ، واستمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة بيع أراضي المصريين العاملين في الخارج من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، لصالح صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي.