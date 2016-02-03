أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الوزراء» يوافق على استكمال تسجيل تحويلات الحجز بمشروع «بيت الوطن»

Google+ Print
«الوزراء» يوافق على استكمال تسجيل تحويلات الحجز بمشروع «بيت الوطن» «الوزراء» يوافق على استكمال تسجيل تحويلات الحجز بمشروع «بيت الوطن»

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد تاريخ 24/12/2015، والذي كان الموعد المحدد لنهاية تلقي التحويلات.

وتم الإنتهاء من تسجيل التحويلات الواردة، وتم طرح عدد 4899 قطعة بمدن : بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، وتم حجز حوالي 1300 قطعة، وبمراجعة كشوف التحويلات الواردة من البنك المركزي المصري تبين ورود عدد من التحويلات بعد التاريخ المشار إليه، وتقدر بنحو 160 تحويلاً.

وتم التأكيد على إستمرار العمل بالتسهيلات التي تم الإعلان عنها في حينها ومن بينها تخفيض الدفعة المقدمة لتصبح 25% بدلاً من 35% ، واستمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة بيع أراضي المصريين العاملين في الخارج من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، لصالح صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا