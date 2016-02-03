أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أوقاف أسيوط تجرى اختبارًا تحريرًا للدعاة فى مسابقة القراءة الحرة

Google+ Print
أوقاف أسيوط تجرى اختبارًا تحريرًا للدعاة فى مسابقة القراءة الحرة أوقاف أسيوط تجرى اختبارًا تحريرًا للدعاة فى مسابقة القراءة الحرة
أجرت مديرية أوقاف أسيوط اليوم الأربعاء، الاختبار التحريرى للدعاة أئمة الأوقاف، فى مسابقة القراءة الحرة لعام 2016.

وتفقد الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لجنة الامتحان بمسجد التقوى بمدينة أسيوط، يرافقه الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد كمال مدير الإرشاد الدينى بالمديرية.

وأوضح الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أنه سيتم إرسال أوراق الاختبار إلى وزارة الأوقاف، لتصحيحها هناك وتصعيد الفائزين لمسابقة أخرى على مستوى الجمهورية على أن يحصل الفائزون فى النهاية على جوائز بمرافقة الحجاج خلال موسم الحج المقبل.

الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط (1)

الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط (2)

الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط (3)

الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365