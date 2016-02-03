أوقاف أسيوط تجرى اختبارًا تحريرًا للدعاة فى مسابقة القراءة الحرة

أجرت مديرية أوقاف أسيوط اليوم الأربعاء، الاختبار التحريرى للدعاة أئمة الأوقاف، فى مسابقة القراءة الحرة لعام 2016.

وتفقد الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لجنة الامتحان بمسجد التقوى بمدينة أسيوط، يرافقه الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد كمال مدير الإرشاد الدينى بالمديرية.

وأوضح الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أنه سيتم إرسال أوراق الاختبار إلى وزارة الأوقاف، لتصحيحها هناك وتصعيد الفائزين لمسابقة أخرى على مستوى الجمهورية على أن يحصل الفائزون فى النهاية على جوائز بمرافقة الحجاج خلال موسم الحج المقبل.



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