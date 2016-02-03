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"الطرق والكبارى بسوهاج": مشروع كوبرى الجامعة المنهار مازال تحت التنفيذ

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"الطرق والكبارى بسوهاج": مشروع كوبرى الجامعة المنهار مازال تحت التنفيذ "الطرق والكبارى بسوهاج": مشروع كوبرى الجامعة المنهار مازال تحت التنفيذ
قال زكريا أحمد مصطفى، مدير مديرية الطرق والكبارى بسوهاج، إن كوبرى جامعة سوهاج المنهار يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع تحت التنفيذ ولم يتم استلامه حتى الآن، حيث إن الجهة المنفذة هى شركة النصر للمقاولات "حسن علام"، والجهة المالكة هى مدينة سوهاج الجديدة، وجهة الإشراف هى الجهاز المركزى للتعمير، مؤكدا أن مديرية الطرق والكبارى بسوهاج ليس لها اختصاص بالمشروع إلا بعد الانتهاء منه واستلامه.

وأضاف مدير مديرية الطرق والكبارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة للمعاينة وتبين من المعاينة انهيار جزء معين من الطريق بطول 50 مترا وبعرض 10 أمتار، مشيرا إلى أن اللجنة ما زالت تمارس عملها لإعداد تقرير لمحافظ سوهاج.

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