رئيس"مياه القليوبية": تقسيط قيمة مقايسات توصيل الخطوط لمنازل المواطنين

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية، أنه تقرر تقسيط قيمة مقايسات توصيل خدمة المياه والصرف للمنازل والمواطنين بالمحافظة وخاصة للأسر الفقيرة فى إطار جهود الشركة للتخفيف عن كاهل الأسر والمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض وغير القادرين على توصيل الخدمة.

وأكد مجاهد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تقرر احتساب أسعار قيمة المتأخرات من استهلاك المياه عن السنوات السابقة وفقًا للأسعار السارية خلال تلك السنوات فى حينه مع تقسيط هذه المديونيات لمدد تصل إلى 3 سنوات إضافة إلى التصالح مع المواطنين المتعدين على الشبكات وإيقاف الإجراءات القضائية بعد توفيق أوضاعهم طبقا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأوضح مجاهد أن إجراءات التيسير على المواطنين شملت استحداث نظام جديد لتوزيع استهلاك العداد على الوحدات السكنية التى يغذيها العداد الواحد واحتساب كل وحدة على حدة، بحيث تكون شريحة السعر منخفضة.

وناشد مجاهد المواطنين بضرورة إحضار قراءات العدادات بانتظام حتى لا تتراكم القراءات وتخضع لشرائح أسعار أعلى، مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى الوصول للمستوى العالمى فى إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وإدارة المنظومة لتوفير خدماتها وفقا للمعايير المصرية على أسس اقتصادية واجتماعية.

وأشار مجاهد إلى أن الشركة وضعت خطة لزيادة كميات المياه المنتجة خلال العام الجارى 2016 حيث من المقرر أن تدخل 15 محطة ترشيح مباشر للخدمة فى 30 يونيو المقبل بجانب تحسين الخدمة فى 5 وحدات معالجة بأفرع المحطات ببنها وكفرشكر والقناطر الخيرية والخانكة.

وأضاف أن الشركة نجحت خلال المرحلة الماضية فى زيادة القرى التى تتمتع بخدمة الصرف الصحى بعد استلام 35 محطة رفع ومعالجة جديدة مشيرا إلى أنه من المقرر استلام عدد آخر منتصف العام الجارى.

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