سفر 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة طور سيناء

سافر، اليوم الأربعاء، 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة الطور بجنوب سيناء إلى السعودية لأداء فريضة العمرة عن طريق نويبع.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وأبدى المعتمرون فرحتهم البالغة بالسفر إلى السعودية عن طريق البحر مستقلين الأوتبيسات التابعة لشركات السياحة من مدينة طور سيناء، حتى ميناء نويبع البحرى، ثم استقلال الباخرة من نويبع إلى السعودية.
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>وقال حسام الحنفى محامٍ ومرشح لانتخابات أحد مرشحى مجلس النواب 2015، إنه سعيد سعادة لا توصف، وإنه مسافرعن طريق محكمة جنوب سيناء وهى أول مرة يسافر إلى السعودية لأداء العمرة.
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>وأبدى المعتمرون فرحتهم البالغة بالسفر إلى السعودية عن طريق البحر مستقلين الأوتبيسات التابعة لشركات السياحة من مدينة طور سيناء، حتى ميناء نويبع البحرى، ثم استقلال الباخرة من نويبع إلى السعودية.
>
>وقال حسام الحنفى محامٍ ومرشح لانتخابات أحد مرشحى مجلس النواب 2015، إنه سعيد سعادة لا توصف، وإنه مسافرعن طريق محكمة جنوب سيناء وهى أول مرة يسافر إلى السعودية لأداء العمرة.
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