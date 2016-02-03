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سفر 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة طور سيناء

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سفر 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة طور سيناء سفر 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة طور سيناء
سافر، اليوم الأربعاء، 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة الطور بجنوب سيناء إلى لأداء فريضة العمرة عن طريق نويبع.
>سفر 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة طور سيناء (1)
>وأبدى المعتمرون فرحتهم البالغة بالسفر إلى السعودية عن طريق البحر مستقلين الأوتبيسات التابعة لشركات السياحة من مدينة طور سيناء، حتى ميناء نويبع البحرى، ثم استقلال الباخرة من نويبع إلى السعودية.
>سفر 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة طور سيناء (2)
>وقال حسام الحنفى محامٍ ومرشح لانتخابات أحد مرشحى مجلس النواب 2015، إنه سعيد سعادة لا توصف، وإنه مسافرعن طريق محكمة جنوب سيناء وهى أول مرة يسافر إلى السعودية لأداء العمرة.

سفر 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة طور سيناء (3)

سفر 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة طور سيناء (4)

سفر 100 معتمر من التربية والتعليم ومحكمة طور سيناء (5)
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مصر 365

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