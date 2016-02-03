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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يحيل 20طبيبا ومهندسا للتحقيق بمستشفى بلطيم المركزى

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يحيل 20طبيبا ومهندسا للتحقيق بمستشفى بلطيم المركزى بالصور.. محافظ كفر الشيخ يحيل 20طبيبا ومهندسا للتحقيق بمستشفى بلطيم المركزى
قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إحالة 20 طبيبا ومهندسا من العاملين بمستشفى بلطيم المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وطالب المحافظ بتحسين الخدمات الطبية للمواطنين بمستشفى بلطيم المركزى، لتقديم خدمات طبية لأهالى بلطيم.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمستشفى بلطيم المركزى وتفقد قسم الاستقبال والعلاج الطبيعى ووحدة الأسنان وعدد من الأقسام وعيادات المستشفى، وأطمئن من المواطنين على مستوى الرعاية الطبية بها، بالإضافة لتفقده لمستشفى مصيف بلطيم الجديد الذى تقيمه القوات المسلحة.

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (1)

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (2)

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (3)

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (4)

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (5)

اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ (6)
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