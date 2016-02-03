بالفيديو:أجدد العطور المناسبة للمرأة العربية
الأربعاء 03-02-2016 19:38
اخترنا لك مجموعة من آخر إصدارات العطور من أهم الماركات العالمية، اكتشفي الرائحة المناسبة لك.
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1.لمحبات روائح الزهور، إليكنّ مزيجاً جديداً يضيف إلى إطلالتكنّ الأنوثة والحيوية.
عطر " بلومينغ بوكيه" Blooming Bouquet من "أرماند باسي" Armand Basi
2.مزيج من رائحة الكرز والأزهار مع العنبر والمسك.
" فلور دو سوريسيه" Fleurs de Cerisier من "لوكسيتان" L’Occitane
3.عطر زهري فاكهي يجمع بين رقة بتلات الورد و جرأة ثمرة الفلفل.
"ليف إيريزيستبل " Live Irresistible من "جيفنشي" Givenchy
4. تكتمل الأنوثة والكلاسيكية والنعومة في هذا العطر الذي لا مثيل له.
" شانيل 5" Chanel n.5 من "شانيل" Chanel
لمزيد من المعلومات حول آخر إصدارات العطور، تابعي موضوع Top 10 عطور في هذا العدد من مجلة " سيدتي"
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