هيفاء وهبي أول امرأة عربية بتسريحة "ديور"

نشرت هيفاء وهبي صورها بتسريحة ذيل حصان جديدة على شكل ربطة مستعارة تعلّق بالشعر. هذا الاكسسوار أُّطلق في عروض "ديور" لربيع 2015.

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لوضع وصلات الشعر الجديدة، تحتاجين إلى ربط شعرك على شكل ذيل الحصان، ومن ثم لف الذيل المنسدل على شكل حلقة وإخفاء الربطة بخصلة من شعرك، ومن ثم تعليق الاكسسوار ليبدو متدلياً من الربطة.

إذا كانت هيفاء وهبي أول نجمة عربية تستخدم ربطة ذيل الحصان من "ديور"، فمن التالية؟

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