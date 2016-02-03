صور|«أوقاف أسيوط» تجري اختبار الدعاة في مسابقة القراءة الحرة

أجرت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الأربعاء، الاختبار التحريري للدعاة أئمة الأوقاف، في مسابقة القراءة الحرة لعام 2016.

وتفقد الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لجنة الامتحان بمسجد التقوى بمدينة أسيوط، يرافقه الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد كمال مدير الإرشاد الديني بالمديرية.

وأوضح الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إلى أنه سيتم إرسال أوراق الاختبار إلى وزارة الأوقاف، لتصحيحها هناك.

وأشار إلى أنه سيتم تصعيد الفائزين لمسابقة أخرى على مستوى الجمهورية ويحصل الفائزون في النهائية على جوائز بمرافقة الحجاج خلال موسم الحج المقبل.