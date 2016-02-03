بالفيديو والصور.. حبس تاجرى مخدرات ضبط بحوزتهما 259 طربة حشيش و449 طلقة بسوهاج 4 أيام

أصدر المستشار محمود الخامس مدير نيابة طهطا شمال محافظة سوهاج، بإشراف المستشار هانى الجوهرى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قرارا بحبس تاجرى مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك عقب تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالصعيد ضبطهما بحوزتهما 259 طربة حشيش وزنت 40.5 كيلوجرام، و2 كيلو أفيون، و449 طلقة متنوعة، و12 ألف قرص مخدر، وبندقية خرطوش، وطبنجة غير مرخصة وذلك بقصد الاتجار .>ترجع الواقعة عقب تمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات منذ قليل، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة سوهاج، بإشراف اللواء أحمد الفولى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة أ، واللواء أحمد أبو الفتوح،مساعد الوزير مدير من سوهاج، من إحباط أكبر عملية ترويج للأقراص والمواد المخدرة والذخائر تم جلبها من محافظات الوجه البحرى لترويجها بمحافظات الصعيد، حيث تم ضبط 259 طربة حشيش، و2 كيلو أفيون و12 ألف قرص مخدر،وبندقية خرطوش، و418 طلقة حية مختلفة الأنواع وطبنجة 9 ملى غير مرخصة .

وعقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للواء محب حمزة مساعد المنطقة الجنوبية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام تاجر يقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بجلب كميات كبير من المواد والأقراص المخدرة من محافظات الوجه البحرى وقيامه بتجهيزها وإعدادها داخل منزله تمهيد لترويجها وتوزيعها على تجار التجزئية بمحافظات الوجه القبلى وخاصة سوهاج وقنا .

وعلى الفور تم تتبع خط سير المتحرى عنه ووضع خطة بحث أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم،رئيس فرع الأمن العام،والعميد محمود حسن، مفتش الأمن العام، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وكان من أهم بنود الخطة ترك المتهم حتى يطمئن ويستقر بمسكنه وبحوزته شحن المواد المخدرة، وتحديد موعد قيام أعوان التاجر بتقطيع وتجزئة المواد المخدرة تمهيدا لتوصيلها للتجار .

وتم إسناد عملية إلقاء القبض على المتهم وأعوانه للرائد أحمد المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والرواد إبراهيم أمان ومحمد صلاح وشهاب جابر ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع النقيب المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والنقيبين مصطفى الشندويلى ومحمد أبو النجا ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مدعومين بمجموعات قتالية وتم مداهمة منزل المتحرى عنه "منصور . م . م "، وشهرته فرحات الشربينى والذى لاذ بالفرار بينما تم ضبط "على . خ . م " 38 سنة عاطل، "محمد .ص . أ . م" 19 سنة عاطل ويقيمان بناحية بنى عمار دائرة مركز طهطا أثناء عملية تجهيز وتقطيع المواد المخدرة وتم ضبط 259 طربة حشيش وزنت 45 كيلو جراما، و2 كيلو جرام من خام الأفيون،و12 ألف قرص من مخدر الترامادول والتامول، وبندقية خرطوش و86 طلقة من ذات العيار،و350 طلقة حية مختلفة الأنواع والأحجام بالإضافة إلى طبنجة 9 ملى من ذات العيار .

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفا أن المضبوطات تخص المتهم الهارب وأن كل مهمتهم عملية التقطيع والتجهيز

هذا وقد تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق .



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