تشكيل لجنة وزارية لإزالة المعوقات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، اتخاذ إجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

ووافق المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلى مجموعة من الوزارات المعنية ، تتولى عرض تقريراً شهرياً على مجلس الوزراء بما تم إنجازه فى تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، بما يعمل على تحسين بيئة الاعمال فى مصر، ويتم تقييم التقدم طبقًا للتقارير العالمية فى هذا المجال.

وقدم وزير الاستثمار، وخلال الاجتماع، عرضًا عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية فى ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات، تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس في نظام التأسيس الالكتروني، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات، هذا بالاضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلي إجراء واحد فقط، واستكمال منظومة التأسيس الألكترونى، وكذا تطبيق نظام السداد والتوقيع الألكترونى.