تنفيذ تجربة إخماد حريق بطائرة في مطار الغردقة

فتحت السلطات الجوية بمطار الغردقة الدولي المجال الجوي بمطار الغردقة امام جميع الرحلات الدولية والداخلية وذلك بعد انتهاء اجراء الشركة المصرية للمطارات تنفيذ تجربة على حادث احتراق طائرة ركاب بالمطار وتم ابلاغ جميع شركات الطيران بالقرار.​

وأكد حاتم كامل مدير العلاقات العامة بالمطار أن اعمال التجربة انتهت في الرابعة عصر اليوم بحضور قيادات وزارة الطيران والشركة المصرية للمطارات.

وأشاركامل إلى أن ابلاغه جميع مطارات العالم بانتهاء التجربة بمشاركة الاجهزة الامنية والصحية والاطفاء وجميع اجهزة مطار الغردقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالمطار أن الحركة الجوية عادت للمطار في الرابعة عصراً بعد إغلاق الحركة الجوية لمدة ساعة.